Lanazione.it - Incontro sulla sicurezza a San Giovanni

Arezzo, 11 marzo 2025 – "Lain Valdarno". Questo il titolo dell'organizzato dalla Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno e dal Comitato delle categorie economiche e produttive del Valdarno. Si terrà lunedì 17 marzo, alle 21,15, nella sala David Sassoli di Palomar e nasce a seguito dell’tenutosi il 24 febbraio scorso in Prefettura, con l’obiettivo di promuovere una discussione aperta e costruttiva, sia per gli operatori economici che per i cittadini. “Questa iniziativa – ha dichiarato la presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno aretino Valentina Vadi – rappresenta uno degli esiti dell’che si è svolto il 24 febbraio scorso presso la Prefettura di Arezzo nell’ambito del Comitato per l’ordine e lapubblica”. "L'evento di lunedì offrirà l’opportunità di approfondire i corretti comportamenti in materia di, sia per i cittadini che per gli operatori economici.