Incidenti stradali: auto sbatte contro rotatoria, muore 47enne a Milano

, 11 mar. (LaPresse) – Un uomo di 47 anni è morto in un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 2.20 in via Condino, a. L’uomo, insieme con un passeggero di 25 anni, era alla guida della macchina che, per cause in corso di accertamento, è andata are sulla. Sul posto i soccorsi di Areu 118 che hanno trasportato ilin ospedale al Policlinico in codice rosso, dove, però, è deceduto poco dopo.