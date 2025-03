Thesocialpost.it - Incidente spaventoso in autostrada, impatto tremendo tra due camion: tutto bloccato

Leggi su Thesocialpost.it

Unstradale è avvenuto poco dopo la mezzanotte sull’A2 del Mediterraneo, nel tratto vicino allo svincolo di Atena Lucana, corsia sud, provocando il ferimento di quattro persone.Due mezzi pesanti, per ragioni ancora da chiarire, si sono scontrati, finendo per sbandare su diversi metri di strada. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei veicoli ha colpito il guardrail, che ha saputo contenere l’, evitando che il mezzo finisse nella scarpata sottostante.L’ha causato notevoli disagi al traffico e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul luogo sono giunti gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il personale Anas, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a prestare assistenza ai feriti.