Monzatoday.it - Incidente, scontro tra un auto e un furgone: coinvolta anche una 12enne

Leggi su Monzatoday.it

nella mattinata di martedì 11 marzo a Lissone. Poco prima delle 8 une unsi sono scontrati in via Assunta, nel centro storico.L', sulla cui dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia locale, ha coinvoltouna bambina di 12 anni a bordo.