Incidente oggi in A14 a Pesaro | quattro auto coinvolte un ferito grave

, 11 marzo 2025 – Mattinata complicata lungo l’strada A14, dove intorno alle 8,15 si è verificato un violentoche ha coinvoltomobili nel tratto tra Fano e, in direzione nord. Sul luogo dell'sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato insieme al personale del 118 per assistere le cinque persone rimaste ferite. Una di esse è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, mentre le altre hanno ricevuto cure sul posto. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, mentre la poliziastradale ha svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'. Questo evento ha provocato rallentamenti nel traffico, creando disagi inevitabili per glimobilisti in transito.