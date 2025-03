Salernotoday.it - Incidente mortale in Lombardia: addio a Matteo, originario di Pollica

Dramma inche colpisce anche il Cilento. A piangere, è la comunità dia lutto per la morte diLucibello. Il 47enne è deceduto in unstradale avvenuto la scorsa notte a Milano. Il drammaL’uomo, residente da tempo in, stava rientrando a casa.