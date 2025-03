Trevisotoday.it - Incidente in A4 con autobotte carica di gas, chiusa l'autostrada tra San Stino e Cessalto

Leggi su Trevisotoday.it

L'A4, trae San, in direzione di Milano, èdalle 10.30 circa di oggi, 11 marzo, per unche ha coinvolto un'che sta trasportando del gas. Fortunatamente il mezzo non si è incendiato e ha sfiatato il combustibile. Intervenuti, oltre a polizia.