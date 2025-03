Novaratoday.it - Incidente a Cameri, schianto tra due veicoli sulla Statale 32

Leggi su Novaratoday.it

32 a.É successo nella tarda mattinata di oggi, martedì 11 marzo, in prossimità della rotatoria all'altezza della Procos, dove per cause ancora da accertare duesi sono scontrati. Secondo le prime informazioni, nellonon si sarebbero.