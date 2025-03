Thesocialpost.it - Incendio nella notte all’interno della comunità “Gaia Terra”: quattro persone in ospedale

Unè divampato intorno alle 4:30 di martedì 11 marzo a Flambruzzo, nel comune di Rivignano Teor,”. L’edificio, che ospitava inizialmente dodici, è stato prontamente evacuato.è un progetto eco-sostenibile che mira a ridurre l’usoplastica, trasformando un’ex fornace in un eco-villaggio. Qui, al posto del cemento, sono stati utilizzati materiali naturali come, riso e paglia. Il progetto, interamente auto-prodotto, promuove pratiche sostenibili, come l’uso del caffè come detergente.Le fiamme hanno colpito principalmente il tettostruttura, danneggiando anche alcuni materassi e mobili. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Codroipo e Latisana, supportati da autobotti e autoscala del comando provinciale di Udine.