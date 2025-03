Lidentita.it - Incendio nel Mare del Nord: la petroliera Usa lavorava per il Pentagono

Leggi su Lidentita.it

Trentasette componenti dell’equipaggio portati in salvo, uno di loro ricoverato in ospedale: fortunatamente nessun grave danno alle persone per la grave collisione avvenuta ieri neldeldopo che una nave cargo battente bandiera portoghese si è scontrata con una nave, la Mv Stena immaculate, all’ancora al largo di Hull dopo un viaggio .neldel: laUsaper ilL'Identità.