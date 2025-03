Milanotoday.it - Incendio a Milano, abitanti si rifugiano sui balconi per scappare dal fumo

Unè divampato in una palazzina al civico 22 di via Fratelli Rizzardi a(zona Bonola) nel pomeriggio di martedì 11 marzo. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale con sei mezzi. Per il momento non è chiaro se ci siano persone intossicate o ferite.