Incendio a Milano, abitanti si rifugiano sui balconi per scappare dal fumo

Unè scoppiato in una palazzina situata al civico 22 di via Fratelli Rizzardi, nella zona Bonola di, nel pomeriggio di martedì 11 marzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale con sei mezzi per domare le fiamme. Due persone hanno riportato una lieve intossicazione, ma non sarebbero in pericolo di vita.L’si è sviluppato intorno alle 15 in un appartamento al primo piano di un edificio di sei piani, propagando una densa colonna diattraverso la tromba delle scale. Glidel primo piano sono riusciti a uscire in tempo, mentre alcuni residenti dei piani superiori hanno trovato riparo suidel quarto e quinto piano. Due di loro sono stati soccorsi dal personale sanitario, mentre gli altri non hanno riportato conseguenze.