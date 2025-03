Ilrestodelcarlino.it - Inaugurati i totem dell’Avis

Sabato scorso nella sala consiliare del municipio di Bagnolo sono statii nuoviinformativi, da collocare negli ambulatori medici del territorio per informare i cittadini sulla fondamentale importanza della donazione di sangue, offrendo un accesso immediato a informazioni utili e aggiornate sui temi della salute e della solidarietà. Iinformativi Avis forniscono ai cittadini informazioni sulla donazione di sangue, le modalità di adesione e la sua importanza per la salute collettiva. L’installazione di questi strumenti all’interno degli ambulatori medici permette di raggiungere una vasta platea di persone, contribuendo ad aumentare la consapevolezza sulla necessità di donare sangue. L’accesso aiè semplice, con la possibilità per i cittadini di ricevere informazioni sulla donazione.