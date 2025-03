Anteprima24.it - In scooter con cocaina e pistola, arrestato

Tempo di lettura: < 1 minutoViaggiava in sella ad un unocon un panetto dida un chilo ed unacon matricola abrasa. A sorprenderlo sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Salerno che hannol’uomo. Dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente e possesso di arma clandestina. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, al termine di un controllo di polizia all’altezza dello svincolo autostradale A2 di San Mango Piemonte, sarebbe stato trovato in possesso di un “panetto” didel peso complessivo di oltre un chilo nonché di unaBeretta modello 98 SF calibro 9×21 con matricola abrasa, caricatore inserito rifornito di 41 cartucce. Il tutto era nascosto in uno zaino presente nel vano sottosella delloHonda X-adv a bordo del quale viaggiava.