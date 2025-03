Ilpiacenza.it - In piazza con la bandiera dell’Europa anche a Piacenza

«Siamo un gruppo di persone che – come Michele Serra – si sono domandati “perché non si organizza una grande manifestazione di cittadini per l'Europa, la sua unità e la sua libertà”. Non potendo essere a Roma sabato prossimo abbiamo deciso di sostenere comunque l’appello che ci è stato rivolto.