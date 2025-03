Agi.it - In Lombardia tornano i vitalizi per i consiglieri regionali aboliti nel 2011

AGI - Il Consiglio regionale dellaha votato per l'introduzione di un "mini-o" ai. Iin Regione erano statida una legge del. Il provvedimento, illustrato dal presidente della commissione Affari istituzionali, Matteo Forte, ha ottenuto 49 sì (centrodestra eMigliore) e 17 no (centrosinistra). Le caratteristiche del provvedimento Il provvedimento prevede un'indennità differita a favore deieletti a partire dalla legislatura in corso, estesa anche agli assessori e ai sottosegretari. Si può aderire o rinunciare all'indennità. È stata introdotta una trattenuta volontaria per costituire un fondo che, al compimento di 65 anni e dopo essere rimasti in carica per almeno 5 anni, riconoscerà aiun assegno calcolato col metodo contributivo.