Today.it - In Lombardia tornano i vitalizi (ma saranno volontari)

Leggi su Today.it

Inper i consiglieri regionali. Non sarà più come un tempo ma c'è già chi grida allo scandalo. Il Consiglio regionale ha approvato un provvedimento che introduce un'indennità differita a favore dei consiglieri eletti a partire dalla legislatura in corso. L'indennità.