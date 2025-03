Ilgiorno.it - In Lombardia torna il vitalizio per consiglieri regionali e assessori: il Pirellone approva con 49 sì

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Il Consiglio regionale dellaha votato per l'introduzione di un mini-ai. I vitalizi alerano stati aboliti da una legge del 2011 nell’ambito di varie misure anti-casta ma la questione non si era mai chiusa lì. Vari i tentativi di reintrodurre forme pensionistiche, tutti senza esito. Ora, al termine dell’iter di discussione ezione è arrivato il via libera: il provvedimento, illustrato dal presidente della commissione Affari istituzionali, Matteo Forte, ha ottenuto 49 sì (centrodestra eMigliore) e 17 no (centrosinistra). Come funziona Il provvedimento prevede un’indennità differita a favore deieletti a partire dalla legislatura in corso, estesa anche aglie ai sottosegretari. Si può aderire o rinunciare all’indennità.