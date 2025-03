Ilrestodelcarlino.it - "In fondo le donne sono uomini migliori"

Coppia di attori super-collaudata e affiatata, dopo il grandissimo successo al Sistina di Roma, Enzo Iacchetti e Paolo Conticini saranno tra i velluti rossi del Valli col musical ’Tootsie’ dal 14 al 16 marzo (4 repliche in tre giorni, produzione PeepArrow Entertainment, in collaborazione con il Sistina). Diretti dal regista Massimo Romeo Piparo, re Mida del musical italiano, i due beniamini del pubblico portano in scena un vero e proprio show, divertente, dissacrante, con ballerini e musicisti d’eccellenza. La storia è tratta dal cult-movie del 1982, con protagonista Dustin Hoffman, attore disoccupato anche se talentuoso che per ottenere una parte è costretto ad adottare una nuova identità, quella di una donna. Iacchetti ci racconta questa nuova sfida. Enzo, lei nel musical è Jeff, amico e coinquilino di Michael -Tootsie.