Lanazione.it - In bici scappa dalla polizia a tutta velocità e si schianta contro un palo: 17enne in prognosi riservata

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 11 marzo 2025 – Quando ha visto le Volanti dellaha pensato solamente a fuggire e ha imboccato, in sella alla sua, ail sottopassaggio tra via Aurelia Nord e via Giusti senza pensare a quello che sarebbe potuto accadere. Ma quando ha raggiunto la discesa ha perso l’equilibrio e si ètounche delimita la strada. Il ragazzo, che ha 17 anni, è ora indopo essere stato ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto. Era insieme a un altro giovane, non lontano dal sottopasso, vicino a una casa abbandonata che si trova a ridosso della ferrovia. Gli agenti delle Volanti, nei soliti giri di perlustrazione della città, hanno visto i due giovani e hanno cercato di fermarli per unllo: ma uno èto a piedi mentre il, di origini nordafricane, invece, è saltato in sella allae si è lanciato anel sottopassaggio di Barbanella.