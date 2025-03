Lanazione.it - In aiuto delle edicole. “Il Comune di Pisa sostenga l’informazione con sgravi fiscali”

Leggi su Lanazione.it

, 11 marzo 2025 – Sostenere lequale presidio per un’informazione capillare. È stata presentata in Consiglio Comunale una mozione a sostegno: “con l’obiettivo di preservare questi presidi fondamentali dele della cultura, duramente colpiti dalla crisi del settore editoriale”. L’iniziativa è stata promossa dai consiglieri Martinelli, Lacroce, Gionfriddo (“La cittàpersone”) e sottoscritta dai gruppi consiliari della coalizione civica e progressista (Pd e Sinistra Unita), impegna l’amministrazione comunale “a promuovere misure di sostegno economico e fiscale per gli edicolanti, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della stampa cartacea”. L’analisi de ‘La cittàpersone’ prosegue: “negli ultimi anni, la progressiva digitalizzazione e il calovendite hanno messo in ginocchio il comparto, portando alla chiusura di numerosein tutta Italia.