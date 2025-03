Liberoquotidiano.it - "Impresentabile e imbarazzante. Murray lo incoraggiava? Penoso": Novak Djokovic fatto a pezzi

La sconfitta contro Van de Zandschulp non è passata inosservata. Noleè uscito malamente contro il rivale olandese al Masters 1000 di Indian Wells e intanto nell'ultimo appuntamento di TennisMania, la trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, ne hanno parlato sia il conduttore sia gli ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. Sulla sconfitta “a me è bastato il primo set — ha detto Puppo — Non ricordo di aver visto giocare così male, in particolare con il dritto, mentre ci ha messo un bel po' a cercare di trovare il servizio. Onestamenteè stato. Mi faceva penache continuava ad incoraggiarlo. Non ti puoi ridurre così, nonostante sia Nole. Poi magari si inventerà qualche zampata, non lo so.