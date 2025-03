Ilrestodelcarlino.it - Imprese e Passante. Caiumi va in pressing:: "Non si può più attendere. È un’opera per il Paese"

Bologna è un nodo nevralgico, indispensabile per tutta Italia. E qui, nel nostro territorio, abbiamo una filiera grandiosa. Per questo non fare ilsignifica per noi e per tutto ilperdere un’opportunità importantissima. Valter, presidente di Confindustria Emilia che riunisce le aziende di Bologna, Modena e Ferrara, dopo polemiche, rimpalli e il freno del ministro Matteo Salvini, non ha comunque dubbi: "L’allargamento di tangenziale e autostrada resta un must". Presidente, non si può più aspettare? "Non possiamo prenderci la responsabilità di limitare la mobilità per chi viene da sud e nord, ma anche da est e ovest. Ilnon è una questione prettamente cittadina, ma riguarda l’Italia. Pensando anche a tutti i progetti del passato che sono stati bocciati, abbiamo la responsabilità di non aver preso una decisione rapida e veloce.