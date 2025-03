Imprese, assunzioni in crescita a marzo

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Sono oltre 456 mila i contratti programmati dallenel mese die più di 1,4 milioni quelli previsti per il trimestre-maggio. Inle previsioni di entrata nei settori dei servizi, grazie in particolare agli andamenti attesi da turismo e servizi operativi. Positivi anche i flussi programmati dalledelle costruzioni. Indicazioni più incerte provengono invece dallemanifatturiere che asegnalano una contrazione delle entrate. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si attesta complessivamente al 48,2% la quota didi difficile reperimento soprattutto a causa della mancanza di candidati per ricoprire le posizioni lavorative aperte.