Impianto biogas a Maccarese l’opposizione | Rischio riapertura dell’iter

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 11 marzo 2025 – Il Tar riapre i giochi sull’di Geoagricola e il progetto torna al centro del dibattito: “Una questione che nel 2021, quando eravamo alla guida della città, avevamo affrontato con determinazione, bloccando l’autorizzazione e contestando la localizzazione dell’, evidenziando gravi criticità sia ambientali che sociali”. Dichiarano, in una nota stampa, Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo PD ed Erica Antonelli, consigliera Comunale PD“Lo stop all’– proseguono – fu disposto non solo per motivi di merito, ma anche nel rispetto del regolamento di igiene urbasna, che stabilisce le distanze minime richieste per impianti di questo tipo rispetto alle abitazioni sparse e ai centri abitati. Un regolamento, peraltro, votato all’unanimità in Consiglio comunale ai tempi dell’amministrazione di centrodestra che ci aveva preceduto.