Quotidiano.net - Impianti idraulici illuminati di tricolore per sensibilizzare sull'importanza delle risorse idriche

Dalla sera e per tutta la notte di martedì 18 marzo prossimo, i principalilungo la Penisola sarannodi. L'iniziativa è dell'Anbi e sarà attuata attraverso l'azione locale dei Consorzi di bonifica ed irrigazione. "Con questo gesto vogliamo rilanciare ancora una volta come la gestionedebba essere una questione nazionale e come le opere idrauliche siano un patrimonio dell'intero Paese, che spesso non ne conosce l'indispensabile funzione" spiega Francesco Vincenzi, presidente dell'associazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del territorio eacque irrigue. "Anticipiamo in questo modo la data del 22 marzo, Giornata mondiale dell'acqua, che vorremmo non si limitasse alla consueta liturgiabuone intenzioni, ma si sostanziasse della concretezza dei finanziamenti necessari ad aumentare la resilienzacomunità alla crisi climatica" aggiunge.