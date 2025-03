Laprimapagina.it - Imminente decisione del governo sulle date delle Amministrative e del referendum

È attesa a breve ladelriguardo alla dataelezionie del. Attualmente, si sta valutando l’opzione di fissare le elezioni per domenica 25 e lunedì 26 maggio, con una possibile seconda data il 8 e 9 giugno.Lo ha dichiarato Riccardo Magi, segretario di +Europa, insieme a Maurizio Landini, segretario della Cgil, al termine di un incontro tra i comitati referendari e ila Palazzo Chigi. Ladefinitiva, come spiegato, sarà contenuta in un “decreto elezioni” che dovrebbe essere approvato entro questa settimana.