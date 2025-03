Uominiedonnenews.it - Imma Tataranni 4, Ultima Puntata: Imma Soffre Per Pietro!

4,si concentra su una nuova indagine, ma allo stesso tempoper la distanza da, che intanto sembra voler costruire la sua nuova vita senza l’ex moglie. I due trascorrono però Ferragosto insieme!4 prosegue e, nel corso del quarto ed ultimo appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà ancora il rapporto tra. La, dopo aver messo da parte la sua storia d’amore con Calogiuri, si renderà conto di provare ancora dei forti sentimenti per il marito che però si starà allontanando da lei. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.4: dove eravamo rimasti?Il boss Latronico viene arrestato e a quel punto, come da previsioni, Calogiuri è costretto a lasciare Matera.