Dilei.it - Ilary Blasi, la dedica per il compleanno di Bastian Muller: “Sei gioia”

“Sei”. Cosìha scelto di celebrare ildel compagnoche, martedì 11 febbraio, ha compiuto 38 anni. La conduttrice televisiva ha condiviso sui social una tenera foto che la ritrae con il tedesco: la coppia è super affiatata. E a due anni dal primo incontro è più unita che mai. Sono lontani i tempi in cuisoffriva per la separazione da Francesco Totti: oggi è raggiante accanto all’imprenditore, l’uomo che le ha ridato il sorriso.La dolcediperdolce per il suo. “Sei, love you. Happy Birthday”, ha scritto in una storia di Instagram la presentatrice romana a corredo di una foto che la ritrae sorridente tra le braccia del compagno, imprenditore ed ex modello.Nello scatto si trovano in una discoteca e appaiono super affiatati: lui con t-shirt bianca e camicia blu portata sbottonata mentre lei con un look più scintillante.