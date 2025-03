Gamberorosso.it - «Il Whisky? Ci sono tanti giovani interessati. Per l'anno prossimo un Whisky Festival 2.0» Parla Andrea Fofi

La notizia del calo dei consumi degli alcolici è all’ordine del giorno e il mondo gli spirits non è immune da questa ondata. Eppure, tra un sorso di single malt tibetano e i sentori intensamente torbati e salmastri della distilleria Ardbeg, l’affluenza di persone e l’ampia forbice di età media che osserviamo sembrano raccontare il contrario. Almeno per il. Per, l’ideatore del, «mantiene il suo status di re dei distillati a tutti gli effetti perché, a parte alcuni prodotti “da battaglia” nella grande distribuzione, cadi sempre bene». Arrivati alla 13esima edizione, il Romanon accenna a fermarsi, anzi, secondo, iltraina anche le nuove generazioni. «Negli anni abbiamo costruito uno zoccolo duro di grandi appassionati e abbiamo portato nuove persone ad approcciarsi a questo distillato.