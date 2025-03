Sport.quotidiano.net - Il week end del Rugby valdarnese

Arezzo, 11 marzo 2025 – Giornata di grande divertimento e impegno per i piccoli atleti dell’Under 6 del Mammut alla Festa deldi Montelupo Fiorentino che si è tenuta lo scorsoend. I bambini hanno dato il massimo in campo, mostrando entusiasmo e voglia di giocare, e alla fine sono usciti tutti con il sorriso. Un’esperienza che continua a farli crescere nel vero spirito del. Giornata un po’ sotto tono per i ragazzi dell’Under 12, ma nonostante tutto hanno affrontato ogni squadra con determinazione e impegno. L’obiettivo resta quello di accumulare minutaggio e consolidare il gruppo, in vista dei prossimi tornei primaverili. Continua l'avventura per i tre ragazzi dell' U18 (Cristian Megli, Dromi Lapo e Iorio Felice) con la Prima squadra del Vasari Arezzo. Partita persa in trasferta 22-5 contro la solida squadra del Tirreno.