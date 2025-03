Cityrumors.it - Il vulcano inizia a eruttare: già mille persone evacuate

L’eruzione improvvisa di unha scatenato il panico tra i vari abitanti,sono stateed è stato dichiarato stato di allertaI vulcani sono uno degli spettacoli naturali più belli e temuti sul pianeta terra. La loro eruzione è esteticamente bella da osservare, ma allo stesso tempo un pericolo per le città che abitano vicino. Si tratta di giganti naturali più o meno dormienti, che in passato sono stato motivo di drammi catastrofici, con quello di Pompei tra i più noti almeno in Italia.Il: già(Ansa Foto) – Cityrumors.itNel nostro Paese sono dodici i vulcani ancora attivi e tra questi ce ne sono alcuni dormienti da secoli (come lo stesso Vesuvio) e altri che invece eruttano con particolare regolarità (l’Etna): Campi Flegrei, Ischia, Vesuvio,, Lipari, Panarea, Colli Albani, Stromboli, Etna, Pantelleria, Marsili e Ferdinandea.