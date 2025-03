Gamberorosso.it - Il video di Zalone sul patriarcato fa centro perché scatena reazioni emotive profonde. La satira serve proprio a questo

Entrando in redazione, la prima cosa che sento è: "Ma che seriosità nel commento suldi! fatevi due risate che è meglio!". Ed è stata questa battuta a convincermi a rispondere alla collega Sabina Montevergine che susito ha commentato abbastanza duramente il senso del nuovo lavoro dell'attore pugliese.La prima considerazione che mi viene in mente è che quando su una problematica sociale si comincia a scherzare, vuol dire che siamo a buon punto nel percorso di superamento. Vi ricordate il film di Benigni sui lager tedeschi? La vita è bella: il racconto di una tragedia in forma di favola, un film drammatico e al tempo stesso leggero per cui il protagonista si è aggiudicato l'Oscar (il film ne ha ottenuti ben 7 di statuette). Una pellicola che però, al tempo stesso, hato una ondata di polemiche e di critiche da più parti.