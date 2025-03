Ilgiorno.it - Il Vangelo delle donne. Testo sacro... dissacrante

Leggi su Ilgiorno.it

Come sarebbero oggi ledel? Se lo chiedono tre attrici di successo, Ippolita Baldini, Federica Castellini e Francesca Porrini che venerdì porteranno sul palco del cine-teatro La Campanelle “V’Angelo“, ilsecondo le, una produzione del Teatro de Gli Incamminati per la regia di Simone Toni. I Vangeli ci raccontano quanto siano stati importanti gli incontri di Gesù con le, a partire dal rapporto con la madre, passando per la samaritana, la cananea, fino all’importante incontro con Maria Maddalena, l’apostola degli apostoli. Non solo Gesù ne è affascinato, ma pare apprendere da loro, facendosi condizionare e modificando le sue scelte. Agli uomini insegna, dalleimpara? E allora: quali sarebbero leche un redivivo Messia oggi sceglierebbe? Una manager in carriera bellissima e intelligentissima? Una madre che sa fare la spesa con 30 euro a settimana? Un’idealista che crede che l’essere umano può essere felice solo se lo sono anche gli altri? Lo spettacolo si concentra su tredel: Maria, la madre di Gesù, Maria Maddalena e la Samaritana, divertendosi a immaginare, mantenendo un parallelismo con le Sacre Scritture, chi potrebbero impersonare queste figure oggi.