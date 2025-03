Bergamonews.it - “Il turismo non può essere calato dall’alto”: comprensorio unito e non solo, in Val di Scalve un cambio di passo culturale

Ci avviciniamo ormai alla metà di marzo, ma sul pizzo di Petto ci sono ancora alcuni metri di neve. Salendo da Lizzola di scialpinisti se ne incontrano molti fino al rifugio Mirtillo, meno a salire verso i 2.270 metri della vetta: in quota la maggior parte arriva dal versante scalvino. Ci troviamo nelle zone dell’ormai noto progetto di collegamento di due comprensori, la stazione sciistica morente di Lizzola in Alta Val Seriana e quella da poco riammodernata di Colere in Val di.E proprio nella stretta vallata del Dezzo già da alcuni anni si riflette sulla riqualificazione turistica del territorio. Nel 2022 un pool di imprenditori locali ha fondatoMountain, un’associazione di promozione sociale che ha riempito il vuoto lasciato da Visit. Nel 2024 l’associazione ha innescato un processo di sviluppo turistico in ottica sostenibile affidandosi ad un team di lavoro dell’Università di Bergamo, coordinato dalla professoressa Federica Burini, e a Etifor, spin-off dell’Università di Padova, una vera e propria società fondata da ricercatori per valorizzare i frutti delle loro attività.