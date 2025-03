Ilfattoquotidiano.it - Il tradimento extraconiugale può comportare il risarcimento per “offesa alla dignità”: così l’ex marito pagherà 10mila euro alla moglie

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Arriva direttamente dal Tribunale di Treviso la sentenza che potrebbe aprire scenari, specie in ambito giuridico, nei casi di separazione coniugale per. Nella fattispecie, qualora ilcagioni un concreto dannoreputazione, all’immagine sociale e al benessere psicologico di un coniuge tradito, diventando a tutti gli effetti di dominio pubblico, l’altro è tenuto a corrispondergli unpecuniario significativo.Questo è quanto traspare drecente sentenza emanata ai danni di un uomo chiamato a risarcireper il danno reputazionale che la relazionele ha causato in ambiente lavorativo. I fatti sono avvenuti nel trevigiano e risalgono al 2012 quando un quarantenne iniziò una relazione fuori dal matrimonio con una delle allieve della scuola di danza che gestiva assieme