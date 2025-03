Ilgiorno.it - Il tour dei parlamentari nelle periferie di Milano: “Aumento di reati e percezione di insicurezza in città”

– “milanesi si riscontra una evidentedi, con un preoccupantedeipredatori, spaccio, commercio abusivo e abbandono di rifiuti”. Parole del presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle, Alessandro Battilocchio (FI), dopo gli incontri in Comune e in Prefettura, prima di iniziare il, ieri, in più quartieri: piazzale Selinunte, via Quarti, via Gola (“dove siamo stati contestati da un gruppo di giovani del centro sociale: “Via via fascisti e polizia!”, ha fatto sapere Battilocchio), Rogoredo, Corvetto, piazzale Archinto e via di Tocqueville e l’area della stazione Centrale. Una presenza, tra l’altro, nel giorno del debutto dei “presìdi mobili“ delle forze dell’ordine in via Padova. “Dal Prefetto Claudio Sgaraglia abbiamo avuto la conferma di ottimi riscontri sull’efficacia, in termini di controllo e presidio del territorio, delle cosiddette “zone rosse“”.