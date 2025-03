Sport.quotidiano.net - Il torneo continentale al via dal 18 giugno: al PalaDozza arriveranno le nazionali di Serbia, Slovenia e Lituania. In campo anche a Brno, Amburgo e Pireo. Europei donne, Garbajosa: "Che bello giocare a Bologna»

Cento giorni all’Europeo rosa. L’esordio della Nazionale italiana di Andrea Capobianco, al, è previsto per il 18, alle 21, con la. Cento giorni all’Europeo che confermerà, come Basket City. L’amministrazione comunale sceglie la sede più suggestiva: la Sala Borsa, dove si giocava negli anni Cinquanta, fino a quando, nel 1956, venne inaugurato il palasport di Piazza Azzarita. E l’entusiasmo contagia in particolare Jordge, oggi presidente di Fiba Europe, più di vent’anni fa, fiero rivale di Virtus e Fortitudo con la maglia di Treviso. "è speciale. Per i canestri, per il cibo, per la possibilità di passeggiare. E in questi giorniper il clima. Il basket deve andare in questa direzione: non sempre i tifosi possono viaggiare. E allora ecco l’idea di quattro sedi differenti".