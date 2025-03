Pisatoday.it - Il top del beach soccer arriva sul litorale: Tirrenia ospita una tappa della Serie A

Leggi su Pisatoday.it

Nella mattina di lunedì 10 marzo si è svolta in Sala delle Baleari la presentazionedi, valida per il 21° Campionato diA di. Per la prima volta un appuntamento promosso dal Lenergy Pisa BS ospiterà uno dei grandi eventimassima competizione nazionale.