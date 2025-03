Amica.it - Il tofu è uno degli alimenti più versatili e salutari della cucina orientale, ma spesso in Occidente è poco conosciuto o frainteso. Scopriamo cos'è il tofu, da cosa è composto, che sapore ha e come cucinarlo al meglio

visto inun’alternativa insipida alla carne, ilè in realtà un alimento con una storia antichissima e unatà straordinaria. La sua origine risale a oltre 2000 anni fa in Cina, probabilmente ispirata alle tecniche di cagliatura del latte usate dalle tribù nomadi dell’Asia centrale. Il nome stesso deriva dall’unione del termine mongolo per “formaggio” con il carattere cinese per “fagiolo” (dòu), dando origine alla parola dòuf?, che significa letteralmente “latte di soia cagliato”.Ilcos’è? Più simile a un latticino che a una carne, ilè apprezzato nellaasiatica per la sua capacità di assorbire sapori e consistenze diverse. Nelle trentadue cucine regionaliCina, ilha dato origine a un’incredibile varietà di preparazioni: dalsetoso e cremoso a quello stagionato e fermentato, passando per versioni affumicate, essiccate, pressate e fritte.