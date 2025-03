Ilgiorno.it - Il tesoro del Parco delle Orobie. Dalle marmotte ai sentieri dibattiti sui boschi del futuro

Leggi su Ilgiorno.it

Ilvaltellinesi traincantati, tra passato e. Fauna e territorio, conda una parte edall’altra per un intenso mese di marzo per ilValtellinesi che prosegue la sua attività di divulgazione per far conoscere uno dei gioielli naturalistici della provincia di Sondrio. Tante le iniziative in programma nelle prossime settimane, tra le quali quelle legate alle conferenze del mercoledì e gli appuntamenti del venerdì. Si comincia già domani, con inizio alle 20.45, nella sede di via Moia, ad Albosaggia, dove Elena Morocutti e Luca Corlatti animeranno una serata interamente dedicata alla marmotta. “Sulle tracce della marmotta - Un incredibile viaggio sopra e sotto la superficie“ è il titolo della conferenza che si potrà seguire in presenza, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti, oppure online, collegandosi al canale YouTube del