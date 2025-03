Liberoquotidiano.it - "Il tempo delle illusioni è finito". Ursula, parole senza precedenti al Consiglio europeo: cosa sta per accadere

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Ci dovrebbe essere un focus sugli appalti congiunti. Abbiamo visto quanto questo possa essere potente. Pensate alle iniziative guidate da Repubblica Ceca e Danimarca per fornire armi e munizioni all'Ucraina. Una nazione ha preso l'iniziativa. Altri si sono uniti per piazzare ordini più grandi. L'industria è cresciuta e i prezzi sono scesi. È stato rapido ed efficiente. Ed è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento: velocità e scala". A dirlo è la presidente della Commissione Ue,Von der Leyen nel suo discorso sullo scorsoe la difesa al Parlamento. "Ecco perché abbiamo scelto la procedura di emergenza ai sensi dell'articolo 122, che è progettata proprio per i momenti in cui "sorgono gravi difficoltà nella fornitura di determinati prodotti" - spiega.