Sport.quotidiano.net - Il tecnico montenegrino è soddisfatto: "Un successo importante, complimenti anche ai nostri avversari». Ivanovic: "Bravi i miei ragazzi, finalmente abbiamo difeso bene»

Primato in classifica, maconsapevolezza che c’è ancora tanto da fare. "Vittoriaper noi, congratulazione ai, maa Trento che hanno giocato una ottima partita e per la loro vittoria in Coppa Italia – esordisce coach Dusko– Sono contento per la prestazione,, forse potevamo far meglio cercando di allungare nel punteggio, ma sono molto contento della vittoria". Una prestazione positiva, maqualche criticità. "Non siamo riusciti a gestirei finali di quarto? Vero, dobbiamo far meglio, nonavuto abbastanza pazienza,se poi in effetti non volevamo lasciare tempo a loro". Virtus che offensivamente si è appoggiata tanto su Cordinier. "giocato da squadra e la squadra ha giocato per lui perché, insieme a Shengelia è la nostra prima opzione".