Sport.quotidiano.net - Il tecnico avversario Massimo Bagatti. "Biancorossi forti, ma a noi servono punti»

(nella foto) sa che il suo Legnago dovrà affrontare un’altra battaglia. La sua squadra è in ripresa, ma le tre gare in una settimana portano fatica. "In questo gruppo tutti meritano di giocare e sono tutti titolari – dice ilmodenese, ex Carpi e Correggese – e sceglierò quelli che mi garantiranno la maggiore intensità e freschezza. Le tre gare in una settimana sono di certo impegnative, ma noi stiamo bene".pensa all’ultimo pareggio in casa della Torres, ma già guarda avanti. "Con la Torres abbiamo preso un punto di valore ma non possiamo fermarci – lo sa ildell’ultima della classe – Anche se il Rimini è una squadra forte, come ha detto la stagione finora. Stiamo parlando di una squadra fisica, che ha forza, che soprattutto nel girone di ritorno ha subito pochissimi gol.