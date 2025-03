Lopinionista.it - “Il suicidio della pace”, il libro di Alessandro Colombo

Leggi su Lopinionista.it

Dopo quasi quarant’anni anni, dalla fineGuerra fredda, la guerra è tornata dalla periferia al centro del sistema internazionale, costringendo l’Europa e il mondo a confrontarsi persino con il rischio di uno scontro diretto tra grandi potenze. Questo disincanto è il segno per eccellenza del collasso dell’ordine internazionale: un collasso che investe i rapporti diplomatici, le istituzioni internazionali, la globalizzazione economica e le norme fondamentaliconvivenza internazionale – a cominciare da quelle sull’uso e sui limiti dell’usoforza.Da qui, allora, l’urgenza di chiedersi come sia stato possibile ricadere in questa condizione, dopo le illusioni e l’euforia di soli trent’anni fa. Rinunciando come prima cosa a contrapporre una presunta età dell’oro dell’apertura e dell’ottimismo a una regressione nella chiusura e nel risentimento.