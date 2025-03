Anteprima24.it - Il sindaco Mastella ha ricevuto una delegazione dell’Unitas Sciacca Calcio

Tempo di lettura: < 1 minutoIlClemente, assieme al consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro, haquesta mattina a Palazzo Mosti unadi dirigentiguidata da Alessio Dimino e Giuseppe Buzzotta.La squadra siciliana, che milita nel girone A dell’Eccellenza siciliana, ha infatti fatto tappa a Benevento in vista della trasferta di domani sera a Barletta per la partita contro la locale compagine, valida per i quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza.Il club presieduto da Ignazio Rizzuto è erede del titolo sportivo della squadra fondata per la prima volta nel 1927 con il nome U.S.e nella stagione in corso di svolgimento ha allestito un organico di prim’ordine per puntare al ritorno in serie D dopo 24 anni di assenza.