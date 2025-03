Anteprima24.it - Il sindaco Mastella ha ricevuto a Palazzo Mosti il presidente Lilt Benevento Febbraro

Tempo di lettura: < 1 minutoIlClementehastamane ail, neo-eletto, della(Lega italiana per la lotta contro i tumori) di, Antonio, medico chirurgo oncologo.Nel corso di un costruttivo colloquio, ilha garantito massimo supporto istituzionale al, in virtù dell’opera estremamente lodevole che l’associazione storicamente mette in campo per il sostegno psichico e fisico ai malati oncologici, per la sensibilizzazione finalizzata a potenziare le diverse forme di prevenzione dei tumori e per corroborare la ricerca scientifica e la sua evoluzione nella complessa battaglia contro le malattie oncologiche. L'articolo Ilhailproviene da Anteprima24.