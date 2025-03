Ilfattoquotidiano.it - Il ritratto di Antonio Solario “Madonna col Bambino” e le difficoltà di riportarlo in Italia

È di potenziale attribuzione ad, artista di scuola veneziana attivo nel 1500, il quadrocolè risultato in possesso di una benestante donna del Norfolk. L’opera, scomparsa dal Museo civico bellunese nel 1973, era stata acquisita dal Museo nel 1872. Era tra i capolavori che furono razziati tra gli anni Sessanta-Settanta nella provincia di Belluno e fu acquistata dal marito della donna, il barone de Dozsa, nel 1973 e tenuta come pezzo di collezione all’interno della loro magione a East Barsham Manorin Fakenham. Morto il marito, l’opera passò alla vedova che nel 2017 cercò di vendere il quadro ad una casa d’asta, trovandosi però impossibilitata nell’affare quando le forze di poliziane quali l’Interpol e i Carabinieri lo intercettarono e individuarono come uno dei pezzi artistici “più ricercati”.