Lanazione.it - Il rilancio dell’ex Breda. Attesa per un permesso, ma la svolta pare vicina: “Via al cantiere nel 2025”

Pistoia, 11 marzo– Di carte in mano trasmesse alla proprietà al momento nessuna, ma la Conferenza dei servizi si è comunque espressa deliberando un “libera tutti” che però è solo parziale. Per vedere movimento attorno all’area ex, quel gigantesco incompiuto in zona Porta Nuova-Polo della sicurezza eredità del fallimento della ex Giusti, la parola chiave resta dunque ancora una:. Dei permessi che la proprietà ha richiesto infatti ne sarebbe arrivata al momento solo una parte, con il lotto H – che è poi quello che fa la parte del leone – ancora indel via libera e delle integrazioni necessarie a poter sigillare definitivamente l’iter. Una serie di permessi diversi per un appalto che però è unico: in assenza di questi ultimi titoli infatti, pur avendo la proprietà già individuato da due mesi le ditte esecutrici, niente potrà muoversi.