Il racconto di Mike l’attivista | Pedinato da Digos e polizia

"Sono statodaa Futura, la fiera dell’economia per l’ambiente". Inizia così ildi Michele Ghidini, alias, attivista per il clima (tra i volti giovani dei Fridays for Future) sulla sua esperienza a Futura Expo, la fiera dedicata alla sostenibilità, appena terminata con numeri record. "Quando sono entrato, una persona mi ha chiamato per nome, si è identificato come agente della, mi ha chiesto i documenti. Hanno insistito perché mostrassi il contenuto dello zaino, sono stato lì mezz’ora. Dopo diverse minacce, anche di portarmi in cella, ho avuto paura e ho mostrato il contenuto. Si sono assicurati che non avessi cartelli, messaggi politici. Una volta entrato, avevo sempre gli agenti dellaaccanto a me, per controllare cosa facessi". Anche altri due attivisti per il clima avrebbero avuto lo stesso trattamento, tanto che Sinistra Italiana-Avs ha già presentato un’interrogazione parlamentare a risposta scritta per il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.